Familiares e colegas despedem-se de GNR que morreu abalroado na A1 e Santarém

A Guarda Nacional Republicana está de luto.



Hoje prestámos a última homenagem ao nosso Guarda Carlos Pereira, junto dos... Publicado por GNR - Guarda Nacional Republicana em Sábado, 11 de julho de 2020





Carlos Pereira namorava com a atual companheira, filha de um antigo militar da GNR. Há pouco mais de um ano decidiram viver juntos na Covilhã e o primeiro filho estava agora a caminho. A mulher está grávida de sete meses.

A criança, quando nascer, será a única herdeira dos bens deixados pelo pai agora falecido e terá também direito à indemnização que a GNR irá pagar por se tratar de uma morte em serviço. O valor equivale a 250 ordenados mínimos e pode chegar aos 150 mil euros. Mas depende de um processo que determine que, de facto, se tratou de um acidente em serviço e da disponibilização da verba pelo Ministério das Finanças, uma situação que poderá demorar mais de um ano.

Carlos Pereira, apurou o CM, teria também contraído um empréstimo junto dos Serviços Sociais da GNR quando foi viver com a companheira, dívida que ficará saldada automaticamente com o óbito.

Carlos Pereira, um dos GNR que perdeu a vida num aparatoso acidente na A1, em Santarém, foi este sábado a enterrar. Na cerimónia, que decorreu em Santarém, estiveram presentes vários militares da GNR e familiares do guarda. Também Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, fez questão de estar presença nas cerimónias fúnebres."A Guarda Nacional Republicana está de luto. Hoje prestámos a última homenagem ao nosso Guarda Carlos Pereira, junto dos seus familiares, amigos e camaradas. Neste momento de sofrimento e luto, o nosso pensamento está com a família enlutada e com os militares do Comando Territorial de Santarém, em especial os que servem a Guarda no Destacamento de Trânsito, a quem transmitimos as nossas sinceras condolências e muito sentida solidariedade", pode ler-se numa publicação feita na página da GNR, em homenagem a Carlos Pereira.