Famílias das vítimas dos Comandos querem a condenação de oito militares

O advogado da família de Dylan Silva e Hugo Abreu, que morreram na sequência da “prova zero” dos Comandos, em 2016, pediu esta quinta-feira a condenação de oito militares, incluindo o médico e comandantes da prova e do regimento.



Nas alegações finais do julgamento, Ricardo Sá Fernandes manifestou discordância com o Ministério Público, que apenas pediu a condenação do instrutor Ricardo Rodrigues, do médico Miguel Domingues e do comandante da prova, tenente-coronel Mário Maia, por abuso de autoridade em ofensa à integridade física. Entende que o julgamento deve “modelar a execução da prova zero”, para que “o caso não se repita”.



