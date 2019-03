Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farmacêutica e médico condenados por burla e falsificação de documentos

Médico trabalhava no Centro de Saúde de Silves e num consultório privado, o que facilitou o esquema.

Por A.P. | 09:06

Foram esta quarta-feira condenados a cinco anos de prisão, com pena suspensa, um médico de 66 anos e uma farmacêutica de 61 por burla qualificada e falsificação de documento agravada, no Tribunal de Portimão.



Os arguidos desenvolveram "um esquema fraudulento" em que se apoderavam "indevidamente de montantes monetários à custa do Serviço Nacional de Saúde" (SNS).



O médico trabalhava no Centro de Saúde de Silves e num consultório privado, o que facilitou o esquema.



O arguido emitia receitas forjadas que eram depois entregues à arguida, que as registava nas farmácias de que era proprietária sem passar pelo registo de vendas. Seguiam depois para o centro de Conferência de Faturas do Ministério de Saúde, para comparticipação.