Faro sem 54 Hells Angels na concentração motard

Esta poderá ser uma das medidas acessórias aplicadas pela juíza.

Por J.C.R. | 08:30

Os 58 detidos ligados aos Hells Angels podem ser proibidos de participarem na concentração motard de Faro, que começa amanhã e termina no domingo.



De acordo com os advogados de alguns dos arguidos esta poderá ser uma das medidas acessórias aplicadas pela juíza Maria Antónia Andrade aos suspeitos que não ficarem em prisão preventiva ou domiciliária.



A decisão será conhecida hoje, pelas 14h00.



Os 58 suspeitos – há mais um detido na Alemanha – foram presos há uma semana e estão indiciados por crimes de associação criminosa, tentativa de homicídio, ofensas à integridade física, tráfico de droga e roubos.



Estes crimes estarão relacionados com uma ‘guerra’ entre os Hells Angels e os Los Bandidos, dois grupos internacionais cuja rivalidade se estendeu a Portugal. Alegadamente estariam a ser preparados ataques violentos aos rivais durante a maior concentração de motociclistas em Portugal.



O Ministério Público pediu a prisão preventiva para 54 dos arguidos.