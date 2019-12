Homem faz-se passar por assessor de Marcelo Rebelo de Sousa para tentar burlas

Começa esta segunda-feira a ser julgado, no Campus de Justiça, em Lisboa, um homem que se fez passar por assessor do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para tentar fazer duas burlas alegando recolha de fundos para as vítimas dos fogos de Pedrógão.O arguido, Alexandre Alves Ferreira, telefonou para Manuel Violas, presidente do grupo Solverde. Fazendo-se passar por Duarte Vaz Pinto, assessor de Marcelo, o burlão pediu um donativo de 5 mil euros para uma operação a uma vítima de Pedrógão.A segunda vítima foi Leonor Campos, da casa Ermelinda Freitas. Alexandre Alves Ferreira será julgado por sete crimes de abuso de designação e um de falsidade informática.