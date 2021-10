A vítima surgiu na esquadra da PSP do Heroísmo, no Porto, já depois das 22h00. Sangrava abundantemente da zona do pescoço e tinha golpes em outras zonas do corpo. O homem, de 60 anos, suplicou por auxílio e relatou que momentos antes tinha sido atacado à navalhada por um vizinho. Tinha percorrido já 50 metros a pé para pedir ajuda. O homem foi levado para o hospital e aí percebeu-se que um dos ferimentos podia ter sido fatal : um dos golpes ficou a milímetros da veia jugular.









O caso ocorreu a 28 de fevereiro deste ano e o agressor vai agora ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto, por um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

A acusação diz que na noite do crime a vítima - um empregado de balcão - cruzou-se com o vizinho e a mulher deste na rua do Heroísmo. Iniciou-se uma discussão e os dois homens acabaram por se envolver em confrontos. A certa altura o agressor, de 73 anos, empunhou uma navalha com uma lâmina de seis centímetros e desferiu vários golpes na vítima. Ainda atingiu acidentalmente a mulher numa mão. O processo revela que a vítima correu depois para a PSP e que enquanto isso o agressor decidiu atirar a navalha para uma sarjeta. Foi mais tarde encontrada. A vítima diz no processo ter sido insultada pelo vizinho, que é descrito como sendo muito conflituoso. Pede 200 mil euros de indemnização devido aos danos estéticos que sofreu e ao facto de não se sentir seguro. O agressor está em prisão domiciliária.