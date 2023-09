Um motociclista ficou gravemente ferido, ao final da tarde deste sábado, no despiste da mota em que seguia, na Avenida Domingos Sousa, em Fonte Arcada, Penafiel.



O alerta foi dado às 18h47. No local, estão os Bombeiros de Paço de Sousa e a Viatura Médica de Emergências e Reanimação do Vale do Sousa.





A vítima está, neste momento, a ser assistida e estabilizada. A rua está cortada ao trânsito.As causas do despiste são desconhecidas. A GNR está no local e investiga.