Um despiste de mota provocou um ferido grave, este domingo ao final da tarde, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.

Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto o acidente ocorreu na A1 e a vítima foi transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos considerados graves.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos.

O alerta foi dado às 18h30.