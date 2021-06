O homem que matou à marretada o cunhado em Cerdedo, Boticas, confessou a autoria do crime e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.António Gonçalves, de 55 anos, foi esta terça-feira presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Chaves e confessou que matou o cunhado, Manuel Martins Pereira, com duas marretadas na cabeça, no domingo.A vítima era emigrante em França e vivia com o cunhado depois de se ter separado da mulher, irmã do homicida.