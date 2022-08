Filha de emigrante morre no mesmo acidente que vitimou mãe em França

A filha de Elza Nogueira não resistiu aos ferimetos e acabou por morrer no hospital. A mãe, Elza Nogueira, também foi uma das vítimas mortais da violenta colisão entre dois carros e um camião, em França, que aconteceu este sábado de manhã.Joana Santos, a filha, esteve em coma no hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos. Na viatura seguia Elza, o marido, Joana Santos e ainda um sobrinho.No segundo carro, envolvido no acidente, seguiam dois adultos e duas crianças. Sofreram ferimento ligeiros.O violento acidente ocorreu entre Digoin e Paray-le-Monial, sentido Moulins-Mâcon. A família regressava a Chaux-de-Fonds, na Suíça, depois de um período de férias em Portugal.