Filho de Nené tem 8900 euros por pagar a banco após desvio

Sandro Nené, filho do histórico futebolista do Benfica Nené, revelou esta sexta-fiera no Tribunal de Aveiro, onde se encontra a ser julgado pelo desvio de cerca de 48 mil euros do banco para o qual trabalhava, que lhe falta reembolsar a instituição em 8900 euros."O arguido confessou de imediato ter tirado o dinheiro e colaborou no apuramento da verdade. Está insolvente, tem dificuldades económicas, mas são os pais que o estão a ajudar a reembolsar o dinheiro", sublinhou, durante as alegações finais, a advogada de Sandro Nené. Já o Ministério Público (MP) pediu apenas ao tribunal que se fizesse justiça.Entre os meses de março de 2012 e outubro de 2013, Sandro Nené acedeu a várias contas bancárias dos clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Ílhavo, onde trabalhava, e fez levantamentos sem o conhecimento daqueles, num valor que atinge os 48 mil euros. Durante o julgamento, o arguido confessou os crimes e justificou-se com uma fase difícil da vida que estava a atravessar na sequência de dois divórcios.