O filho do ex-presidente do Sporting, Sousa Cintra, vai começar a ser julgado por homicídio agravado, na forma tentada, uso e porte de arma sob efeito de álcool e incêndio, entre outros crimes.





Os incidentes, segundo o Ministério Público (MP), ocorreram nos dias 12, 15 e 17 de setembro de 2020, junto à praia da Ingrina, em Vila do Bispo. No primeiro caso, Miguel Cintra fez 30 disparos com uma caçadeira na direç...