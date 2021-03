"Finalmente a tua paz": Família do triatleta reage a Rosa Grilo e amante condenados a 25 anos de cadeia pelo Supremo

A notícia de que Rosa Grilo e o amante, António Joaquim foram condenados a 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, pelo Supremo Tribunal de Justiça, esta sexta-feira, foi recebida de forma diferente entre a família de Luís Miguel Grilo, a vítima do crime e de Rosa, a viúva do triatleta.

Nas redes sociais, os familiares de Luís Miguel Grilo celebram a ‘vitória’ em tribunal e mostram-se agradados com a decisão do supremo. "Finalmente a justiça! Finalmente a tua paz! Onde quer que estejas, beijo no teu coração meu Herói", escreve o primo de Luís Miguel Grilo, partilhando uma fotografia do triatleta feliz.