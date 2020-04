"Finalmente": Ex-eurodeputada Ana Gomes reage à libertação de Rui Pinto

A ex-eurodeputada Ana Gomes reagiu esta quarta-feira à libertação do hacker Rui Pinto que esteve mais de um ano em prisão preventiva."Finalmente! O denunciante do Footballleaks e Luandaleaks foi livertado da prisão em Portugal e vai colaborar com investigações criminais", escreveu Ana Gomes no Twitter, mostrando-se a favor da libertação.Rui Pinto, criador do Football Leaks e autor das revelações do caso Luanda Leaks, que estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, foi esta quarta-feira colocado em prisão domiciliária, indicaram os advogados à agência Lusa.sabe que Rui Pintoi vai para Vila Nova de Gaia e colaborará com a PJ na descodificação dos suportes digitais já apreendidos."Na presente data, foi revogada a medida de coação de prisão preventiva aplicada a Rui Pinto, tendo o mesmo abandonado já as instalações do estabelecimento prisional anexo à PJ [Policia Judiciária]. Rui pinto encontra-se agora sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação, cumulada com a proibição de acesso à internet, sob responsabilidade da Polícia Judiciária", refere um comunicado enviado à Lusa pelos advogados William Bourdon, Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota.Em 17 de janeiro, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento Rui Pinto por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, mas deixou cair 57 dos 147 crimes pelos quais o arguido havia sido acusado pelo Ministério Público (MP).