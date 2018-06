Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 22 anos foge após colidir em contramão

Homem não tinha carta e estava alcoolizado. Fugiu após deixar para trás um amigo e outro condutor feridos.

08:55

O número de crimes e infrações amontoam-se: condução sem habilitação legal, sob o efeito de álcool, condução perigosa, viatura sem seguro, fuga de local de acidente e ainda omissão de auxílio.



O responsável por tudo isto é um jovem de 22 anos, detido pela PSP de Lisboa após causar um acidente no acesso do viaduto Duarte Pacheco para a ponte 25 de abril, em Lisboa. Foi intercetado quando fugia a pé, após deixar para trás um amigo e outro condutor feridos.



O acidente teve lugar poucos minutos antes das 07h00 da manhã. O condutor entra naquele acesso à ponte e apercebe-se, pouco depois, que se enganou. Fez então inversão de marcha e seguiu em contramão, até que chocou de frente com outra viatura. O jovem, apesar de ter um amigo de 29 anos que ficou ferido no lugar do passageiro, saiu do carro e deixou o local a correr. Já o outro condutor sofreu ferimentos considerados ligeiros.



A polícia acabou por ser alertada para a ocorrência e tentou de imediato localizar o condutor em fuga, o que conseguiu fazer pouco depois quando este seguia a pé junto à ETAR da Avenida de Ceuta. Aquele troço esteve encerrado até às 08h00 da manhã.



Apesar dos inúmeros crimes e infrações que lhe são atribuídos, o jovem foi constituído arguido, sujeito a Termo de Identidade e Residência, mas saiu em liberdade por não ter havido flagrante delito.



Os feridos foram assistidos no local e depois transportados a uma unidade hospitalar.