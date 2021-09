Três pessoas morreram este sábado de manhã num brutal despiste seguido de incêndio da carrinha onde seguiam, na EN10, na zona de Canha, Montijo.Tanto a viatura como os corpos ficaram totalmente carbonizados em poucos minutos, num cenário de destruição que até aos bombeiros afetou. Horas depois do acidente, as vítimas ainda não estavam identificadas pela GNR, que investiga as causas do acidente mortal.