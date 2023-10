Fogo deixa casa de primeira habitação sem condições em Mortágua

A única moradora da casa destruída pelo fogo, vai ter de se mudar para outra habitação, de que é proprietária e de construção recente ao lado da casa mais antiga que agora ardeu, em Cercosa, no concelho de Mortágua.As chamas começaram ao inicio da tarde na cave da habitação, que servia de oficina caseira e arrumos, onde estavam várias madeiras, ferramentas, motores e produtos inflamáveis que potenciaram as chamas que alastraram ao primeiro andar, onde a proprietária vivia por opção, uma vez que ao lado tem uma casa nova, para a qual vai agora ter de se mudar.Ninguém estava em casa na altura quando o fogo começou. "Por causa das madeiras e materiais inflamáveis, quando chegámos a casa estava tomada. A nossa preocupação foi proteger as casas vizinhas, algumas das quais de construção antiga que estavam em perigo", sublinhou ao Correio da Manhã, o comandante do bombeiros de Mortágua, Luís Filipe, que coordenou as operações.Forma mobilizados para o local cerca de trinta operacionais, que permaneceram durante a tarde nas operações de rescaldo "que vão ser demoradas e trabalhosas, devido ao tipo de material", disse o operacional.