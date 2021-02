Fogo destrói carros em oficina de Coimbra

A Polícia Judiciária do Centro está a investigar um incêndio numa oficina em Torre de Vilela, Coimbra, que danificou este domingo 11 carros que estavam no interior para reparação.Segundo os Bombeiros Sapadores de Coimbra, uma das viaturas ardeu na totalidade e as restantes apresentam danos causados pelas temperaturas elevadas ou devido ao fumo.