Fogo em cobertor elétrico obriga a evacuar prédio em Guimarães

As pessoas já tiveram oportunidade de regressar às suas casas depois de um curto-circuito num cobertor elétrico obrigar a evacuar um prédio, no centro de Guimarães, ao início da tarde deste domingo.



O morador do apartamento onde deflagraram as chamas estava a dormir. Quando os bombeiros lhe bateram à porta acordou com a casa repleta de fumo intenso. Acabou por ser socorrido no local devido à inalação de fumos.

O alerta foi dado às 13h20 para um prédio na avenida de São Gonçalo. Devido ao fumo no edifício foi necessário retirar todos os moradores das suas casas.

A PSP também foi chamada ao local os bombeiros de Guimarães efetuaram a ventilação dos edifícios.