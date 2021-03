Quatro pessoas ficaram esta quinta-feira feridas, por inalação de fumos, num incêndio num apartamento de um prédio de dez andares na Costa de Caparica, Almada. As chamas obrigaram mesmo à evacuação do edifício.



O fogo deflagrou pelas 15h00. As chamas começaram no quarto e foram combatidas pelos Bombeiros de Cacilhas, que levaram os feridos ao hospital.

