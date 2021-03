Incêndio em Felgueiras faz dois desalojados

Um fogo deflagrou esta segunda-feira de manhã, numa casa em Jugueiros, Felgueiras. As chamas começaram às 09h20, tendo a habitação ficado destruída. No local estava um morador, de 82 anos, que tentou apagar as chamas, mas sem sucesso. Na casa vive também uma filha do idoso. Ficaram desalojados e vão ser acolhidos por familiares.



"O que conseguimos perceber é que o incêndio terá começado na zona do sótão. A Polícia Judiciária foi chamada para apurar as causas do fogo", disse Hugo Ribeiro, 2º Comandante dos Bombeiros de Felgueiras. A GNR também foi acionada para esta ocorrência.

Ver comentários