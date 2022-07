Fogo em Vale da Pia, Leiria, entrou em fase de resolução

O incêndio que deflagrou há uma semana em Vale da Pia, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, no distrito de Leiria, entrou em fase de resolução às 06h15, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Leiria disse à Lusa que o incêndio entrou em fase de resolução, mobilizando 414 operacionais, com o apoio de 97 veículos.

Em declarações à Lusa esta sexta-feira cerca das 08h15, o comandante José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que os fogos nos distritos do Porto, Leiria e Viana do Castelo eram os que mais preocupam os bombeiros.

Além do fogo em Vale da Pia, Leiria, que continua a mobilizar mais de 400 bombeiros, José Rodrigues destacou também o fogo que deflagrou na terça-feira às 23h39 em Cidadelhe, freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que mobilizava 266 operacionais, com o apoio de 86 veículos.

"Outro dos incêndios que preocupa é o que deflagrou na quinta-feira em Teixeira, concelho de Baião, no distrito do Porto, que está a ser combatido por 161 operacionais, com o auxílio 54 meios terrestres", disse.

José Rodrigues destacou igualmente como preocupante, mas a evoluir favoravelmente, o fogo que lavra desde as 23:39 de terça-feira em Cidadelhe, freguesia do Lindoso, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que mobilizava 266 operacionais, com o apoio de 86 veículos.

"Não temos a esta hora aldeias, nem populações em risco. As aldeias que foram evacuadas ainda ontem [quinta-feira], foram evacuadas por precaução", disse José Rodrigues, acrescentando que serão mobilizados meios aéreos para ajudar no combate.

Mais de 600 operacionais combatiam pelas 08h50 de hoje nove incêndios ativos, com o apoio de 204 viaturas e dois meios aéreos.

Às 08:50, mais de dois mil operacionais combatiam 38 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 762 veículos e dois meios aéreos.

Por causa das previsões meteorológicas para os próximos dias, com temperaturas máximas elevadas e ao perigo de incêndio, o Governo decidiu prolongar até domingo a situação de contingência em Portugal Continental.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.