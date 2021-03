Fogo posto chama 40 bombeiros para combater chamas no Parque do Gerês

Quarenta operacionais dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e sapadores florestais extinguiram, este domingo à tarde, um incêndio que deflagrou por volta da meia-noite, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Adrão, no Soajo, e que reacendeu ao início da manhã.O fogo lavrou numa área de alta montanha de difícil acesso, sem habitações nas proximidades. Os operacionais tiveram de percorrer caminhos de pastoreio, de forma a aproximarem-se das chamas, no percurso entre o Soajo e a Serra da Peneda. “Lavrou num território de difícil movimentação, o que condicionou a nossa atuação”, explicou ao CM Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez.