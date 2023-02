“Fujam, fujam que ele está armado”. Assim começou o terror na madrugada deste domingo, no Bowling de Fafe, minutos antes das 02h00, quando um homem com cerca de 40 anos disparou uma caçadeira contra uma porta de vidro, após ter sido expulso. Ao Correio da Manhã uma cliente relata “momentos de terror”, no espaço onde estavam famílias inteiras com crianças.









