A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta quinta-feira um homem na freguesia da Estrela, em Lisboa, que estava em fuga à cadeia há 15 anos.O suspeito encontrava-se evadido do estabelecimento prisional do Linhó, em Sintra, desde 2006. Saiu em precária e não regressou ao estabelecimento prisional.O homem foi conduzido à cadeia como estava determinado no mandado de captura.