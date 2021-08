Um marinheiro vietnamita, de 36 anos, foi terça-feira resgatado do navio mercante ‘Es Care’, de bandeira do Panamá, por um helicóptero da Força Aérea. Ficou gravemente queimado quando combatia um incêndio no interior da embarcação salva-vidas do navio.









De acordo com a Marinha, o alerta foi dado pelo próprio navio. O resgate aconteceu a cerca de 60 km a sul do cabo de São Vicente (Sagres). A vítima, com funções de engenheiro a bordo, sofreu “queimaduras graves em várias partes do corpo incluindo cara e vias respiratórias”. Foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.