Forças Armadas com 170 militares no combate aos fogos

As Forças Armadas reforçaram o seu dispositivo e têm neste momento empenhado cerca de 170 militares em missões de vigilância, deteção e apoio ao combate a incêndios florestais, adiantou ao CM fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

De acordo com a mesma fonte, no apoio à vigilância e deteção de incêndios rurais, além de 48 patrulhas do Exército e da Marinha, num total de 96 militares, estão ainda em operação dois helicópteros para missões de reconhecimento e coordenação e três drones e um avião C295 nas operações de vigilância, deteção e dissuasão, especialmente nos "locais sinalizados como de risco muito elevado de incêndio".

Para auxiliar o combate ao incêndio em Vila Real, estão ainda empenhados quatro destacamentos de engenharia, com quatro máquinas de rasto, "para ajuda na abertura de caminhos que facilitem o acesso dos operacionais que combatem os incêndios", referem as Forças Armadas. Foram projetados ainda "dois módulos de alimentação de campanha com capacidade para fornecer alimentação a 400 pessoas".

"O dispositivo das Forças Armadas em apoio à vigilância e deteção de incêndios rurais pode ser alterado consoante o evoluir da situação e de acordo com os pedidos das entidades coordenadoras", esclarece o Estado-Maior-General das Forças Armadas.