As Forças Armadas vão utilizar este ano, pela primeira vez, drones para detetar incêndios rurais durante a noite.As 12 aeronaves não tripuladas, adquiridas em 2020 para apoiar a vigilância e deteção de fogos, têm sido usadas no período diurno. “Durante a noite a capacidade dos sensores térmicos e de infravermelhos consegue detetar pontos de calor” a 5 km, sendo uma “mais-valia” para o sistema, referiu o major-general Paulino Serronha, chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares.