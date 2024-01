Um dos próximos cenários de protesto do movimento que há 11 dias junta agentes da PSP e militares da GNR em luta contra a atribuição do subsídio de missão à Polícia Judiciária será o Palácio de Belém, em Lisboa.



O CM apurou que através de aplicações de mensagens instantâneas, como o WhatsApp ou o Telegram, está a ser marcada uma concentração para as 10h00 do próximo domingo, “junto aos Pastéis de Belém”.









Ver comentários