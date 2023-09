As três freiras detidas, em Vila Viçosa, por suspeita de maus tratos a menores residentes num lar juvenil já se encontram em casa.As mulheres foram acusadas, pela quase totalidade dos menores, de maus tratos físicos e psicológicos. Ouvidas no DIAP de Évora, foi-lhes aplicado, como medida de coação, o afastamento total da instituição e a proibição de qualquer contacto com qualquer pessoa ligada à instituição.