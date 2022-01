Fugitivo de acidente com seis feridos em Palmela será indiciado por omissão de auxílio

O condutor que fugiu do acidente na EN5 – do qual resultaram seis feridos, três delas crianças entre os três e os nove anos e que ficaram em estado grave – e foi apanhado pela GNR minutos depois numa zona de mato não ficou detido, mas vai ser indiciado por omissão de auxílio.Fonte oficial da GNR adiantou este domingo ao CM que o homem, de 40 anos, acusou álcool, mas num valor insuficiente para a detenção, e que os dados já recolhidos permitem imputar-lhe um crime de omissão de auxílio no acidente ocorrido no sábado, entre Rio Frio e Poceirão, Palmela.