Fugitivo mais procurado do País volta a ser detido à porta do tribunal após conhecer medida de coação

Hélder Bianchi, elemento do chamado gang de Valbom (Gondomar), grupo criminoso condenado em vários processos de assaltos violentos, e que se encontrava em fuga às autoridades, foi condenado esta sexta-feira a apresentações periódicas às autoridades pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto.À saída do tribunal, o arguido foi novamente detido pela Polícia Judiciária no cumprimento de um mandato de detenção num processo de tráfico de droga no Algarve, no qual estão em causa 840kg de haxixe. Bianchi terá agora de ser novamente presente a juiz no âmbito deste processo.

O arguido estava indiciado de quatro crimes de homicídio tentado, de sete crimes de roubo agravado, de um crime de roubo agravado na forma tentada, de três crimes de furto qualificado e de cinco crimes de falsificação.

"Durante alguns dos assaltos, ocorridos no ano de 2017, foram usadas armas de fogo automáticas, de calibre de guerra e efetuados disparos que apenas por sorte não causaram vítimas mortais. No decurso da investigação foram já apreendidas armas de fogo, munições e, em abril de 2021, detidos três elementos do grupo", indica a PJ.

Esta força de investigação criminal lembra que Hélder Bianchi "tem vastos antecedentes criminais por crimes violentos".

"Tendo já sido condenado e cumprido uma pena de prisão de 10 anos, pelos crimes de associação criminosa, [por] homicídio na forma tentada, [por] roubo agravado, [por] resistência e coação sobre funcionário e [por] ofensas à integridade física qualificada", lê-se no comunicado.