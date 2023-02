Funcionário de lar onde utente foi atacada por formigas acusado pelo MP de ofensa à integridade física por negligência

Um funcionário do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, onde uma utente foi atacada por formigas durante a noite, em junho de 2022, foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de ofensa à integridade física por negligência.

Segundo o Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, no ano de 2022, o arguido era empregado da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, com a função de, entre outras, "trocar as fraldas aos utentes e fazer várias rondas aos quartos daqueles, para verificar se necessitavam de apoio de terceiros".

No entender do procurador do Ministério Público, o funcionário não obedeceu ao calendário das tarefas agendadas para o turno da noite, entre as 00h00 e as 08h00, e "não se deslocou ao quarto de uma mulher com 86 anos de idade, dependente de terceiros para fazer a sua higiene e vestir-se, a qual usava fralda e alimentava-se através de uma sonda, encontrando-se desorientada no tempo e no espaço".

Durante a madrugada, entre as 00h00 e as 08h00, "centenas ou milhares de formigas entraram no quarto onde se encontrava a mulher e morderam-na na cabeça, membros e corpo, provocando-lhe irritações na pele e babas".