Dois homens, de 51 e 36 anos, foram detidos pela PJ do Centro, em Coimbra, onde residem. São suspeitos do tráfico de pessoas para a construção civil, área onde o homem mais velho tem uma empresa.O homem mais novo geria o esquema. É funcionário público, habilitado ao uso de arma de fogo.Os suspeitos pagavam as viagens e a legalização, mas ficavam com os documentos e passaportes dos lesados, com quem faziam um compromisso de dívida com um plano de pagamento superior aos gastos.