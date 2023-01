O fundo Find Madeleine, criado pelo casal McCann para custear as buscas privadas pela filha, desaparecida em maio de 2007 da praia da Luz, Algarve, quando tinha apenas três anos, financiou com 7580 euros a batalha legal que os pais de Maddie travaram com Gonçalo Amaral. O ex-investigador da PJ que liderou os primeiros cinco meses da investigação, até ser afastado, foi alvo de um processo de difamação por Kate e Gerry McCann por causa do livro ‘Maddie: A Verdade da Mentira’, em que implicava os pais - que chegaram a ser arguidos - no caso.









