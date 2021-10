A Polícia Judiciária está a investigar o furto de 17 artefactos arqueológicos de um local de escavações, na zona da Mouraria, em Lisboa.





O crime foi participado à PSP na segunda-feira de manhã. À patrulha que acorreu ao local, situado no Largo das Olarias, os responsáveis da escavação disseram ter-se apercebido do desaparecimento dos artefactos no início da manhã de trabalho.