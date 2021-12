Um jovem de 20 anos caiu inanimado no campo durante um jogo de futebol entre o Águias do Moradoal e o Pedrógão de São Pedro da 14ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Castelo Branco.O Jovem futebolista do Pedrógão foi assistido no relvado do campo do Estreito, no concelho de Oleiros, onde decorria o jogo e transportado para o hospital de Castelo Branco onde vai passar a noite a fazer exames.O incidente aconteceu a 20 minutos do fim da segunda parte da partida que decorreu este domingo.