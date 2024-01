Três homens, usando camisolas com capuz, assaltaram um casal de empresários com recurso a uma arma de fogo, em Arroteias, no concelho da Moita, roubando-lhes uma mala com várias chaves dos estabelecimentos comerciais dos quais são proprietários.









O crime ocorreu pelas 21h10 de sexta-feira, na Rua Nossa Senhora de Aires. Os ladrões agrediram a soco o homem, de 54 anos, e coagiram a mulher, de 37, com a pistola. O gang fugiu a pé para a zona da estação da CP de Alhos Vedros. O casal apresentou queixa na GNR da Moita. A Polícia Judiciária investiga.