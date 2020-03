Gang das farmácias leva 1000 euros em Almada

Três homens armados assaltaram uma farmácia no Feijó, Almada, e fugiram com cerca de mil euros em dinheiro. O crime ocorreu pelas 20h30, perto da hora de fecho e quando já não estavam clientes no estabelecimento.Segundo oapurou junto de fontes policiais, tratar-se-á do mesmo grupo que no último mês concretizou vários assaltos semelhantes nos concelhos de Almada e Seixal. Antes deste assalto no Feijó tinha atacada uma farmácia na Sobreda, de onde fugiram com cerca de quatro mil euros, que sabiam estar guardados em dois cofres.O caso foi participado à PSP, que enviou meios para o local, mas à chegada, o gang já tinha fugido. Por se tratar de um crime com armas de fogo, a investigação transitou para a alçada da PJ de Setúbal.