Gang de ladrões de idosos fica em prisão preventiva

As nove pessoas que integravam um grupo suspeito de vários crimes contra idosos - entre roubos, agressões, burlas e sequestro - vão aguardar julgamento em prisão preventiva.





Os suspeitos, oito homens e uma mulher, com idades entre os 26 e 52, foram na quinta e sexta-feira ouvidos por um juiz de instrução do Tribunal de Viseu, após serem detidos numa operação da GNR. Os crimes aconteceram nos concelhos de Lamego, Tarouca, Castro Daire e Peso da Régua e as vítimas são, na maior parte, residentes em aldeias isoladas. Quatro das vítimas estiveram hospitalizadas devido a agressões.