Foram detidos pelo menos nove suspeitos, oito homens e uma mulher, numa operação da GNR, esta madrugada, para desmantelar uma rede que se dedicava a roubos com recurso a violência, em Lamego. As vítimas eram geralmente idosos que vivem isolados.Os detidos são acusados do crime de roubo, furto e tráfico de droga.Em atualização