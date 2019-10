Gang desfeito no Porto tinha 200 mil euros de droga

A investigação durava há dois anos e culminou, na quarta-feira, com a detenção de dez homens e uma mulher, entre os 21 e os 65 anos. Foram tramados por vigilâncias e escutas telefónicas. Durante a operação, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR do Porto apreendeu quase 19 mil doses de cocaína e heroína, 13 carros, alguns deles topo de gama, e 28 mil euros. O produto, avaliado em mais de 200 mil euros, vinha do norte de Espanha."Esta rede estava perfeitamente hierarquizada. Cada suspeito tinha a sua função. O produto era depois vendido não diretamente aos consumidores, mas a pequenos traficantes. Abasteciam o distrito do Porto, mas também os de Braga e Vila Real", disse o major Adriano Rocha, chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) da GNR do Porto.A maioria dos detidos tem cadastro e alguns deles chegaram a cumprir pena de prisão. "Os suspeitos conseguiam adotar uma postura bastante cuidadosa, o que tornou mais difícil o nosso trabalho", adiantou o major Adriano Rocha.Um dos traficantes tinha ainda parte da droga escondida em buracos feitos num terreno.No terreno estiveram mais de 100 militares, que realizaram um total de 41 buscas em casas, anexos e carros. Os suspeitos residem em Amarante, Felgueiras e Marco de Canaveses. Foram presentes ao Tribunal de Marco de Canavezes para aplicação das medidas de coação.Durante a operação, a GNR apreendeu ainda 22 telemóveis, duas armas de fogo, diversas munições, 468 maços de tabaco sem estampilha, 88 doses de haxixe, seis balanças de precisão e também um moinho.