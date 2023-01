A GNR de Alcabideche, Cascais, com o apoio do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, prendeu quatro homens, entre os 17 e os 19 anos, que espancaram um rapaz de 16 num assalto.As detenções foram feitas em flagrante delito. Os ladrões foram vistos pela GNR a espancar a vítima, que teve de ser hospitalizada.O gang tinha um telemóvel, 200 euros, auscultadores e documentos do jovem. Presentes a tribunal, ficaram os quatro em prisão preventiva.