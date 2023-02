A PSP de Olhão está a investigar as agressões de que foi alvo um homem, em Olhão, por parte de um gang juvenil que ainda o roubou, de madrugada. As imagens do espancamento, a que o CM teve acesso, são chocantes. Nelas vê-se a vítima, a quem o grupo tirou uma bicicleta, a ser agarrada e lançada ao chão.









