Gang leva 500 euros de gasolineira em Fafe

Um gang de quatro homens encapuzados assaltou a área de serviço da A7, em Fafe, este sábado de madrugada. Os quatro assaltantes chegaram por volta das 05h00 ao posto de combustível, que fica localizado no sentido Fafe-Guimarães. Um dos suspeitos ficou dentro do carro e os outros três entraram dentro da loja de conveniência. O funcionário da bomba de combustível foi ameaçado com uma caçadeira para abrir as portas da loja. Obrigaram a vítima a deitar-se no chão enquanto retiravam o dinheiro da caixa registadora - cerca de 500 euros - e todos os maços de tabaco que estavam nos expositores.



O assalto durou poucos minutos, sendo que os assaltantes fugiram depois em direção a Guimarães. A GNR de Fafe foi chamada ao local, mas a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária de Braga. Inspetores da PJ já estiveram no local a visualizar as imagens de videovigilância e a ouvir o testemunho do funcionário que foi ameaçado com a caçadeira. Não se registaram feridos na sequência deste assalto.



