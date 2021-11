Gang que espalhou o terror em Santa Maria da Feira com assaltos começa hoje a ser julgado

Seis arguidos começaram a ser julgados, esta manhã de quinta-feira, no tribunal de Espinho por terem cometido uma dezena de assaltos violentos, com recurso a uma arma de fogo, a vários postos de combustível, farmácias e uma óptica, na zona norte.Dos seis arguidos, cinco homens e uma mulher, três estão detidos. Na primeira audiência de julgamento, apenas compareceram os arguidos detidos.Dos três arguidos presentes, um confessou ter participado em seis dos assaltos descritos na acusação do ministério público. Os outros dois arguidos presentes mantiveram-se em silêncio perante o coletivo de juízes.Segundo a acusação, em 15 dias, o grupo fez dez assaltos a bombas de gasolina e farmácias em Santa Maria da Feira, Espinho e Oliveira de Azeméis. Encapuzados e armados, espalharam o terror, tendo-se apoderado cerca de 11 mil euros. No espaço de cinco dias, um dos estabelecimentos foi alvo de dois roubos - que juntos renderam aos assaltantes 7750 euros.Os arguidos estão acusados dos crimes de roubo simples e roubo qualificado.