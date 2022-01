Grupo tenta raptar mulher num estabelecimento comercial em Vila Real para lhe extorquir dinheiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens e duas mulheres por suspeitas de tentativa de rapto num estabelecimento comercial em Vila Real.O crime ocorreu esta quarta-feira, ao final da tarde, quando o grupo - mediante um plano previamente estabelecido - vigiou e perseguiu uma mulher de 39 anos, ameaçando-a e cercando-a no interior do estabelecimento.O objetivo era capturar a mulher e transportá-la para uma habitação nas imediações da cidade "para a submeter a extorsão de uma elevada quantia de dinheiro", pode ler-se no comunicado da PJ.A vítima conseguiu fugir e esconder-se no interior de um veículo, na zona de carga, onde permaneceu até à chegada das autoridades.Os detidos têm idades entre os 39 e os 49, sendo que dois são empresários e os restantes não têm ocupação laboral. Vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.