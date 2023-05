Gangue juvenil causa prejuízos de milhares de euros em assaltos violentos no Porto e em Gaia

Os jovens começaram a ser julgados na semana passada, sendo que três já foram acusados de outros crimes neste mês de maio. Segundo o Ministério Público (MP), que é citado pelo JN, os elementos do gangue "congeminaram entre si um plano" para a prática dos crimes. As vítimas, escolhidas consoante o grau de vulnerabilidade, eram normalmente alunos que andavam sozinhos.



Um gangue juvenil cometeu 21 assaltos no espaço de quatro meses nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. O grupo, composto por jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos, atuava maioritariamente junto de escolas e estações de metro, recorrendo à violência para cometer os crimes. No total estima-se que tenha sido roubado o montante de 7396 euros em dinheiro, relógios, telemóveis e sapatilhas, entre outros artigos de valor.Segundo o Jornal de Notícias, os assaltantes agrediram a soco e a pontapé as vítimas. Levavam consigo facas para tornar as ameaças mais convincentes e pelo menos duas pessoas acabaram mesmo por ser esfaqueadas.De notar que em alguns destes episódios, o grupo conseguiu roubar apenas moedas de um e dois euros, mas houve casos em que teve mais sucesso e conseguiu extorquir centenas de euros. Os assaltantes obrigaram várias vítimas a levantar dinheiro.