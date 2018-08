Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Garagem despejada para construir mesquita em Lisboa

Mesquita da Mouraria foi aprovada em 2012 e provocou muita polémica

Por Bernardo Esteves | 08:45

A Garagem Almeida Navarro tem até final do mês de agosto para abandonar o espaço de 1200 metros quadrados que ocupa desde 1917 na rua da Palma, nº 246, em Lisboa.



Segundo o site O Corvo, o ultimato foi feito pela Câmara de Lisboa, proprietária do imóvel, que em 2012 aprovou o estudo prévio para construção naquele espaço da praça e da Mesquita da Mouraria.



A autarquia previa gastar 3 milhões de euros, incluindo expropriações, na edificação do templo islâmico para a comunidade bengali. O projeto gerou polémica quando foi conhecido, em 2013, era António Costa o presidente da autarquia, devido ao facto de o município o pagar com verbas próprias.



Há também ordem de despejo até dia 31 de duas lojas exploradas por empresários chineses e de um escritório de uma confederação.



"É quase impossível cumprir o prazo, não sei o que vamos fazer da nossa vida", disse David Carvalho, de 53 anos, gerente da garagem, onde habitualmente estacionam sete dezenas de carros.



No mesmo quarteirão, na rua do Benformoso, a câmara tomou posse administrativa em 2016 de dois imóveis propriedade de António Barroso, também com o objetivo de os demolir para construir a mesquita.



Mas dois anos volvidos o proprietário ainda ocupa o edifício e espera pela conclusão de processos que correm em tribunal. António Barroso recusou 613 mil euros da autarquia, que posteriormente subiu a parada para 953 mil euros.



O proprietário, que exige 1,9 milhões, voltou a recusar.



O CM questionou a Câmara de Lisboa, mas não obteve qualquer resposta.