GNR acaba com convívio de 14 pessoas em associação de Leiria

A GNR colocou fim a um convívio com 14 pessoas, no passado dia 29 de janeiro, numa associação recreativa e cultural da localidade de Chãs, em Leiria. Os militares deslocaram-se ao local após uma denúncia que dava conta da realização do convívio.A ação da GNR acabou com 13 pessoas envolvidas no convívio e a proprietária do estabelecimento identificados. A proprietária sabia da realização do evento. Foram elaborados, segundo aquela autoridade, 14 autos de contraordenação, tendo sido elaborado um auto de notícia pelo crime de desobediência.O caso está agora entregue ao Tribunal Judicial de Leiria.